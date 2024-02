Entre el peligro y el placer: el uso desmedido de Grindr en Cartagena

Y agregó: “algunos cobran y fijan encuentros sexuales por ahí, eso ahora mismo nadie lo regula. Yo la instalaba para uso personal, un encuentro casual y sin compromiso, se me complicaba mucho tener relaciones con hombres, eran pocos los que se atrevían a estar conmigo porque no tenían su orientación sexual resuelta. Cuando conocí la aplicación estaba fascinado, pero desde lo que me pasó en diciembre quedé marcado, nunca se me va a olvidar”.

Tal como pactó con el sujeto que lo citó, llegó a las diez al CAI de Ceballos. Quedaron en que ahí tomarían un InDrive para ir directo al motel; sin embargo, un pequeño desajuste en el plan le dio un vuelco al rumbo de “la cita”. Aquella correspondencia solo estaba en la imaginación de Kevin, la realidad era otra. Ese cuerpo atractivo y esculpido era una ilusión, detrás de tanta belleza se escondía una turbulencia que lo cogió desprevenido.

“Me dijo que él había conseguido un InDrive, nada más era recogerme, me pidió que cuando viera la placa me subiera. Cuando vi el carro me subí enseguida, escuché que cerraron con seguro. Ni el conductor, ni el muchacho que estaba sentado a mi lado correspondían a lo que yo había visto en las fotos, ninguno de los dos hablaba. De ahí en adelante no recuerdo nada”.

Desesperados, los familiares de Kevin estuvieron buscándolo exhaustivamente durante la noche, él nunca se despidió, tampoco avisó que saldría.

“Por vergüenza muchas veces uno no logra hablar con ellos de ciertos temas. Uno ve a sus hijos en la casa con el celular, pero vaya uno a imaginarse en lo que están. Yo no pelé el ojo en toda la noche, él no es un pelao de estar saliendo, o de muchos amigos. Al día siguiente me dicen que lo encontraron inconsciente, cerca de una trocha en la subida a Turbaco. Lo drogaron, le pegaron en la cara, le quitaron el celular, la ropa y una cadena que mi papá le compró para su cumpleaños, gracias a Dios no me lo mataron”, cuenta la madre de Kevin, quien pidió mantener su nombre bajo reserva.