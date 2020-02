El drama de los colombianos en China por el coronavirus

Las reflexiones de Royo, un cartagenero en China

El arquitecto cartagenero Álvaro Royo, quien vive en Xiamen, China, ha reflexionado sobre las consecuencias de esta cuarentena a la que están sometidos los inmigrantes y la población china.

“Acá en China, luego de 15 días literalmente sin poder salir de nuestras casas y con casi todos los comercios, oficinas, universidades y colegios cerrados, me pregunto, que si esto no se soluciona pronto, ¿de qué tamaño serán las consecuencias?”, expresa Royo.

“No debe ser fácil paralizar a un país que cuenta con 1.500 millones de habitantes. El nivel de confianza y credibilidad en las medidas que toma y dicta el gobierno central es tanta por parte de la gente, que solo con recomendar no salir de sus casas la sugerencia fue seguida por todos, tanto que quedarse en casa por estos días es considerado casi como un acto patriótico, de responsabilidad contigo y con tu país”, reflexiona.

“En cambio salir a trabajar o a hacer lo que tengas que hacer puede ser visto como un acto de irresponsabilidad y si ya sales sin la máscara puesta es casi que un atentado contra tus semejantes y contra tu nación”, agrega. “En esa estamos ahora acá en China, que desde que descubrieron el coronavirus y al saber que no tenían medicamentos a la mano para combatirlo y evitar su propagación, tiene a todo el país cogido de los cabellos y tomando medidas que por el nivel de alerta y lo que se dice pudieran parecer insuficientes”, dice.

Para Royo, no es que el virus sea de una mortalidad extrema, ya que solo poco más del 3% es la tasa de mortalidad, “pero al no tener una cura a la mano los interrogantes a una posible mutación mas mortífera no deja tranquilos a los que tienen la responsabilidad de manejar el tema”, sostiene el arquitecto Royo en apartes de unas líneas enviadas a este medio.

Royo opina que “hace más de dos años que el planeta entero está preocupado por las posibles consecuencias de una recesión mundial por el enfrentamiento comercial de dos gigantes llamados Estados Unidos y China, pero nadie tenía la más leve sospecha que quien iba a poner a temblar a todo el mundo era un bichito de medidas microscópicas que es indetectable por el ojo humano, pero con una capacidad impensable para hacernos daño”.