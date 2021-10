El último día de la Ruta Académica por la transformación social “Construyendo futuro”, una iniciativa de Comfenalco Cartagena y Colectivo Traso, estuvo marcado por experiencias claves para entender más sobre la innovación y cómo pasar del sueño a la acción.

Lorena Avilés, de United Way Colombia, inauguró el día aportando desde su conocimiento y experiencias esa lista clave para comenzar a cumplir el propósito de innovar desde la educación. “Compartiré con ustedes tres de mis mantras claves en todo este proceso de innovar, el primero es que si no lo sabemos podemos irlo a buscar, y si no lo encontramos podemos crearlo; el segundo es no preocuparse pero sí ocuparse, y el tercero es ser rebeldes pero con causa”, indicó Avilés.