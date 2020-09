Con la pandemia también llegó para los estudiantes su nueva normalidad, es decir, las clases virtuales, sin embargo, zonas como las faldas de La Popa, la Ciénaga de la Virgen, la zona rural y la loma de Albornoz se han visto afectadas por las limitaciones para acceder al servicio de internet, por lo que se puede esperar que para 2021 la deserción sea aún más alta pues hoy muchos jóvenes y niños no tienen condiciones para acceder a la educación.

Otro aspecto importante que aumenta la cifra de deserción son los reprobados, pues, según las cifras, 1 de cada 5 estudiantes que perdieron el año en 2019 no regresaron a estudiar en 2020. Sin embargo, la situación es más crítica en grado 11, donde un 80% de los reprobados no regresó, es decir 8 de cada 10 estudiantes no volvieron al siguiente año.