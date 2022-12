¡Pilas! Las matrículas de pregrado serán gratis con el Sisbén

La gratuidad en las matrículas de pregrado se entregará a los jóvenes, entre 18 y 28 años, que estén clasificados en las categorías A (pobreza extrema), B (pobreza moderada) o C (población vulnerable) del Sisbén IV.

Por lo anterior, es esencial que los estudiantes que planean iniciar sus estudios como beneficiarios de este programa, se aseguren de tener actualizada la información en este sistema o solicitar la encuesta, en caso de no estar registrados. Le puede interesar: Matrículas universitarias en Cartagena, ¿qué tan costosas son?

En cumplimiento de la política pública de gratuidad, el Gobierno continuará cubriendo en 2023 la matrícula de pregrado de los estudiantes de escasos recursos, pero con un cambio: el beneficio no se entregará según el estrato socioeconómico, como se hizo este 2022, sino de acuerdo con la calificación en el Sisbén IV.

Los beneficiarios de las matrículas gratis no necesitan puntaje mínimo en las pruebas Saber 11°.

Los otros requisitos son: ser colombiano de nacimiento, estar inscrito o aceptado en una de las instituciones de educación superior donde aplica la gratuidad, no tener título profesional y no ser beneficiario de otro fondo educativo. No se requiere puntaje mínimo de las pruebas Saber 11°.

Quienes resulten favorecidos con esta iniciativa no solo tendrán cubierto el 100% de la matrícula académica, sino que contarán un auxilio de sostenimiento, ofrecido por el Departamento de Prosperidad Social, a través de Jóvenes en Acción.

Las instituciones para las que aplica el beneficio en Cartagena son: Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Unibac y la Universidad de Cartagena. Lea también: En Colombia: las universidades públicas aventajan a las privadas.

Más sobre la política de gratuidad

La iniciativa de gratuidad en matrículas de pregrado hace parte del componente de equidad del programa Generación E y “se propone garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes socioeconómicamente vulnerables a IES públicas por medio de un esquema gradual de gratuidad, con la financiación costos de matrícula y sostenimiento”, señala el Mineducación.

Este año, 282.474 estudiantes fueron favorecidos con el programa Generación E en 2022 (a corte de agosto), en su componente de equidad; más de 11 mil son de instituciones de Cartagena.