Ortografía: 3 correctores de texto en línea que te ayudarán a evitar errores

Importante: como usuaria, identifiqué que SpellBoy funciona muy bien para errores ortográficos, pero no tanto para aquellos errores gramaticales que comprometen el sentido de la oración, por ejemplo:

Escribí “Cometiste un grabe error”, esperando que la herramienta identificara que “grabe” (conjugación del verbo “grabar”) no era la palabra apropiada, sino “grave”, un adjetivo que es sinónimo de difícil, molesto, entre otros. No detectó el error, supongo, debido a que las dos palabras están escritas de manera correcta y no implican un error de estricta ortografía en su escritura. Lee también: “Soy tu fans número uno”... ¿No ves el error? Necesitas leer esta nota