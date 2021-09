En la primera sesión, que iniciará desde las 6:45 am, de manera escalonada, y que finaliza hacia el mediodía, los estudiantes responderán 131 preguntas de las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales.

- Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

Para la población venezolana, quienes se inscribieron con PEP se pueden identificar el día del examen con el PEP y con el Documento Nacional de Identidad venezolano. Los inscritos con NES, si al momento del examen no cuentan con algunos de los documentos antes relacionados, podrán identificarse e ingresar al sitio de aplicación presentando un documento con foto, ya sea carné estudiantil de la IE que lo inscribió, el DNI o cualquier otro emitido por autoridad pública colombiana. Para el examen Validantes, los nacionales venezolanos que no posean un documento válido de identidad podrán identificarse con el documento de identidad venezolano.