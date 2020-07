Lo que debes tener en cuenta para realizar la prueba Saber TyT electrónica en casa

Por primera vez y ante las condiciones actuales derivadas por la emergencia sanitaria, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes aplicará una Prueba de Estado totalmente electrónica y desde la casa de los inscritos.

Por eso, entrega una serie de recomendaciones para las más de 72 mil personas que presentarán el próximo 1° agosto, el examen Saber TyT electrónico desde su casa o un lugar privado.

- Entre el domingo 19 y el jueves 23 de julio recibirán un correo en el cual encontrarán varios instructivos para realizar el registro, así como las recomendaciones, que deben seguirse estrictamente para garantizar la autenticación, y descargar el aplicativo necesario para poder presentar el examen, en una de las dos sesiones de 4 horas y 40 minutos, establecidas para ellos el 1° de agosto. Es importante reiterar que en el mismo computador en el que realizan la autenticación y registro también deberán presentar la prueba.

- Al iniciar el proceso de registro y autenticación es fundamental asegurarse que el documento de identificación esté en buen estado, y que permita ver claramente el nombre completo y la fotografía. Entre los documentos que se aceptan para la validación de este proceso están: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad nueva para menores de 18 años, cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia, licencia de conducción válida en Colombia, pasaporte (tanto para nacionales como extranjeros) y contraseña o comprobante de documento en trámite (sólo si tiene foto y nombre completo en el mismo lado). Es necesario seguir las instrucciones definidas en los instructivos enviados para que el registro sea exitoso.

“Antes de iniciar la prueba, les aparecerá un Compromiso Ético con el cual buscamos promover valores entre quienes presentarán las Pruebas de Estado. Queremos fomentar la honestidad y la cultura de la legalidad y transparencia. Cualquier conducta irregular puede acarrear sanciones y/o anulación del examen. La invitación del Icfes es a que cada persona citada, tanto en casa como en sitio, reafirme su compromiso con él mismo y sobre todo con su futuro”, sostuvo la Directora General del Icfes, Mónica Ospina Londoño.

- Es importante que antes de iniciar el examen, el inscrito revise las credenciales de acceso notificadas vía correo electrónico y que ingrese nombre y contraseña; el examen será monitoreado permanentemente y el evaluado debe estar siempre de frente y no repetir las preguntas en voz alta.

- Recomendamos a los inscritos estar descansados, ir al baño antes de iniciar la prueba y no usar celular o ningún dispositivo móvil durante el examen. Deben ingresar 20 minutos antes de la hora establecida para tener tiempo de realizar la validación de su conexión a internet y verificar que el equipo esté funcionando perfectamente. Deben estar en espacio privado y bien iluminado, el rostro siempre visible, el documento de identificación a la mano, tener cerradas en el computador todas las aplicaciones de terceros y únicamente usar el aplicativo dispuesto por el Icfes. Se aconseja tener a mano una hoja en blanco con un esfero o lápiz para realizar los ejercicios de la prueba de Razonamiento Cuantitativo.

- La prueba debe ser presentada en un computador portátil o de escritorio, el examen debe realizarse de manera individual y en ningún momento la persona puede estar acompañada, ni hablar con otra persona; la iluminación del entorno debe ser clara semejante a la luz del día, y el lugar, silencioso, sin música ni sonidos de equipos electrónicos como el televisor.

- Por último, no deben realizar alguna de las siguientes acciones durante la presentación de la prueba: fraude, copia, sustracción de material o suplantación, ya que cometer alguna de estas faltas conlleva la sanción de anulación o invalidación de resultados o inhabilidad para presentar el examen por 1 a 5 años.

-Está prohibido consumir bebidas alcohólicas y psicoactivas; manipular libros, cuadernos, mapas, etc.; no usar calculadoras, reproductores musicales, cámaras de vídeo o fotografías o cualquier dispositivo electrónico; no tomar o capturar fotos de la pantalla del computador; no acceder a otras páginas web; no usar gafas oscuras, cachucha, gorras o tapabocas o cualquier otro elemento que oculte parcial o totalmente el rostro del evaluado.

-En caso de que, el día que deba hacer la autenticación y registro a la prueba no tenga energía o internet, esta situación debe ser informada de inmediato al Icfes llamando al número 018000-519535 o al número (571) 4841460 o presentando una PQRS a través del portal del Icfes, http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php. El Icfes le dará una respuesta indicando cuándo puede nuevamente realizar su proceso de autenticación y registro.

- De igual manera, en caso de presentar inconvenientes con el aplicativo deberá enviar un correo electrónico a pruebas_sabertyt@icfes.gov.co y el equipo de soporte se pondrá en contacto con usted. Si tiene inconvenientes durante el registro puede contactar a soporte a través del chat habilitado dentro del aplicativo en la parte inferior derecha de la pantalla.