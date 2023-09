Las comillas dobles no son “para resaltar”, aprende a usarlas

Entre los siete mitos o creencias falsas de los signos de puntuación que deberían pasar a la historia, la nota que publiqué el domingo pasado y que puedes encontrar en nuestra web, había uno sobre el uso de las comillas dobles.

Y sí, existe una creencia equívoca: a más de uno le he escuchado decir que “las comillas se usan para enfatizar”. No. Las comillas no deben ser utilizadas para enfatizar palabras o frases; para ello existen otros recursos como el uso de negritas o cursivas. Lee aquí: 7 mitos sobre los signos de puntuación que deberían pasar a la historia