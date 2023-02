¿La médico o la médica? ¿La presidente o la presidenta?, ¡aclaremos dudas!

Aunque se supone que la Real Academia Española (RAE) zanjó la discusión sobre si lo apropiado es decir/escribir “presidente” o “presidenta” cuando una mujer ocupa uno de estos cargos, a muchos aún no les queda claro. Y sucede algo parecido con algunas carreras como la Música, la Física, la Química, etc.

#RAEconsulas Aunque no sería gramaticalmente incorrecto decir «la presidente», hoy lo normal y recomendable es usar la forma «presidenta» cuando nos referimos a una mujer que tiene ese cargo.

La definición de médico/médica es: ‘Persona que ejerce la medicina’. El femenino es médica. «La médica quiere tratarle la cistitis con nitrato de plata». No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer: la médico.

Y respecto a las expertas en Física...

El sábado es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y me ha surgido la duda de cómo se llaman las mujeres que se dedican a la física o la química. ¿Sería correcto decir la física o la química? ¿O es la físico y la químico para que no se confundan con las ciencias? Me surge la misma duda en otros casos, como en el de la música. Lee además: ¿Dijistes o dijiste? El terrible error que muchos cometen al hablar y escribir

El párrafo anterior es una de las tantas consultas que recibe la Fundación para el Español Urgente (Fundéu).

La institución, que trabaja muy de la mano con la RAE, respondió:

“Las formas adecuadas para referirse a las mujeres especialistas en esas áreas son la química, la física y la música, y lo mismo se puede aplicar a otros casos como la botánica, la gramática o la mecánica”.