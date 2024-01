Guasap, influencer, funar, uwu y otras del Observatorio de palabras de la RAE

Es preciso aclarar que esta información es provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso, pero sí que es consciente de él. Veamos algunas de ellas. Le puede interesar: Perreo, machirulo y big data, entre las nuevas palabras reconocidas por la RAE

De acuerdo con la información publicada por la misma RAE en su página web, el «Observatorio de palabras» ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc.

Limerencia. Voz que se documenta en algunas páginas de Internet como adaptación del inglés limerence para aludir al amor romántico. En español existe la voz amartelamiento, coincidente en algunos aspectos con limerencia.

Emparanoyar(se), así como paranoya, pueden considerarse variantes gráficas aceptables de las más indicadas emparanoiar(se) y paranoia. Lea además: Consejos de redacción: la clave para aprender a tildar de manera adecuada

Petricor. La RAE la documenta como adaptación del inglés petrichor en referencia al olor a lluvia. Está en estudio su incorporación al diccionario académico.

Guasap ya está documentada y es una adaptación válida, en alternancia con wasap, de WhatsApp, en referencia al mensaje de texto enviado a través de esta aplicación.

UwU. La secuencia de caracteres uwu es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura. A pesar de que los emoticonos no siempre tienen una forma claramente fijada y admiten variantes, en este caso se escribe con mayor frecuencia con minúsculas (uwu), aunque el uso de UwU es asimismo válido. Al tener un valor icónico, no constituye, en rigor, una palabra y, por tanto, no tiene pronunciación asociada. No obstante, si se quisiera pronunciarlo como si fuera una palabra, por su grafía le correspondería la pronunciación [úgu] o [úbu].