Estudiantes denuncian a institución por trabas para obtener su derecho a grado

La razón, según ellos, obedece a que las directivas del instituto han puesto trabas para entregar los diplomas que los certifican como profesionales y, que pese a que terminaron académicamente, no les dicen con exactitud la fecha del grado.

Habla la institución

Miladis Vanegas, directora financiera del Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, explicó a El Universal que todo obedece a un proceso de trámites por el no pago a tiempo de sus derechos a grado.

“La universidad tiene unas fechas de matriculas ordinarias y unas extraordinarias. Los chicos no pagaron en una fecha establecida que tenía la universidad, todos pagaron entre finales de noviembre y principios de diciembre; es decir, en fecha extraordinaria. Hablamos con ellos, les explicamos la situación, pagaron lo que tenían que pagar, se les envío la documentación y sus diplomas están en trámite”.

Vanegas sostuvo que, como toda institución de educación superior, tienen directrices establecidas para cumplir con los trámites de derecho a grado.

“Muchos estudiantes a veces no cumplen con los requisitos. En el caso particular de este grupo, que ya ha puesto tutelas y demandas, hemos demostrado, ante las instancias legales, que no incumplió ni el instituto ni la universidad”.

Recalcó que la demora con este grupo de jóvenes se debe únicamente al retraso que tuvieron en el pago de la matricula.

“Tenemos el ejemplo de los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Esos chicos pagaron a tiempo y ya se han hecho dos graduaciones: una en mayo y se hará otra, ya que hoy nos llegaron los diplomas”.

Se espera que 11 estudiantes de Salud Ocupacional, quienes cancelaron a tiempo, puedan obtener su derecho a grado en los próximos días.