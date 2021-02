Formar y empoderar a los estudiantes como ciudadanos afectivos, emprendedores y comprometidos con el ambiente, de manera que se conviertan en agentes de cambio desde lo individual y lo colectivo, es fundamental para la construcción de otras relaciones con nosotros mismos y con la naturaleza. La apuesta de Uniminuto trasciende la formación académica, el reto esta en educar al estudiante para la vida.

Para Mónica Viviana Tobón Varón, estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre del Uniminuto Pereira, este proyecto ha sido “una experiencia maravillosa, porque he podido encontrarme con esa parte de mí que no conocía, que ama sembrar y ver como la tierra es tan sabía que nos da tantas cosas. También porque he podido enseñar el amor por la naturaleza, no solamente venimos a sembrar, sino que también, decoramos, cantamos, vemos videos”.

Bajo este contexto, Mónica afirma que: “la comunidad se ha visto beneficiada, tenemos en este momento, seis niñas de diferentes edades, cada una de ellas está empezando su propia TiNi en casa, entonces eso es muy importante ya que están llevando ese aprendizaje a sus hogares y allí sus familias también van a aprender y ahí la comunidad va a empezar a tener ese amor por la naturaleza”.

Finalmente, Uniminuto, a través de sus estudiantes, quienes hoy soy agentes TiNi, siembra esperanza y se fortalecen valores fundamentales para transformar el mundo y aportar a la sostenibilidad integral.