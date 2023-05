En estas carreras se destacan las universidades colombianas en el mundo

¿Cuál es la mejor universidad del mundo para estudiar medicina, derecho o ingeniería? Esto es lo que pretende resolver el ranking QS By Subject, publicado por la consultora especialista en educación Quacquarelli Symonds, que categoriza a instituciones de educación superior, a nivel global, de acuerdo con la calidad académica por áreas del conocimiento.

Para definir la relevancia de las instituciones por carrera, QS tiene en cuenta citas de publicaciones científicas, redes de investigación, encuestas a empleadores y académicos, entre otros aspectos. La más reciente edición de este ranking contempla 54 disciplinas, agrupadas en cinco áreas del conocimiento.

“El ranking está diseñado para ser usado como un punto de partida para quienes buscan universidades. Permite comparar fácilmente las instituciones que les interesan (...) Si una universidad no aparece en la lista no quiere decir que sea ‘mala’, sino que simplemente no obtuvo el puntaje necesario para clasificar en los indicadores escogidos”, señala QS. Lea también: Matrículas universitarias en Cartagena, ¿qué tan costosas son?

Universidades de Colombia

Las universidades colombianas tuvieron un destacado desempeño en derecho, área en la que la Universidad del los Andes obtuvo el puesto 40. En esta lista también aparece la Universidad Externado (52), la Universidad del Rosario (94), la Javeriana (entre el lugar 101 - 150), la Universidad Nacional (151 - 150) y la Universidad de La Sabana (151 -200).

En ciencias sociales también sobresalieron varias de estas mismas universidades, entre ellas, Uniandes (66), Universidad Nacional (112), la Javeriana (146) y la Universidad del Rosario (293), entre otras. Estas mismas instituciones aparecieron en la lista de medicina, aunque en lugares después del 250, categoría en la que también resaltó la Universidad de Antioquia. Los Andes y la Nacional repitieron en el ranking de ingenierías. Le puede interesar: 5 claves para elegir la especialización ideal.

¿Qué valor agregado aporta estar entre las mejores del mundo, según QS? Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, explica que “garantiza a los jóvenes el prestigio de la calidad de los programas académicos ofrecidos, favorece la apertura de estudios de posgrado en el exterior y constituye una excelente apreciación de esta en la comunidad internacional”.