E Learning, clave en la educación a la distancia

La medida de distanciamiento social como requisito para protegernos del coronavirus, ha llevado al cierre temporal de las clases presenciales de los colegios en Colombia, una medida que invita tanto a educadores como a padres de familia a cambiar los métodos de enseñanza. En este sentido, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), abren para los colegios un sinnúmero de posibilidades, ya que eliminan al tiempo y a la distancia como un obstáculo para enseñar y aprender, este nuevo sistema es llamado e-learning.

No obstante, no se puede esperar a que los niños que vienen de un sistema de educación presencial, de un momento a otro aprendan a aprender en el sistema no-presencial, por ello se debe tener presente factores como el desarrollo humano. Sobre esto, Rosita Caro, directora del Colegio Hacienda Los Alcaparros, asegura que “durante este nuevo proceso de adaptación a la educación a distancia, es probable que los niños y jóvenes sientan preocupaciones y que pasen por situaciones de estrés, por lo cual es importante que exista un continuo apoyo emocional para el estudiante y la familia. Los departamentos de desarrollo humano de los colegios deben desplegar todas las estrategias de dirección de grupo y consejerías, monitoreando diariamente la situación de cada niño con la información que reciben de los profesores”.

Dentro de este nuevo contexto de aprendizaje virtual, el rol de los padres de familia toma también un papel fundamental, no se trata de que supervisen al joven sino de acompañarlo durante su proceso de adaptación a estas nuevas plataformas de enseñanza. Para lograrlo, es importante que celebren los éxitos académicos y no académicos de sus hijos durante las clases y que mantengan viva su disposición para el aprendizaje, ya sea garantizando que tengan los materiales de trabajo a la mano o que estén vestidos para la jornada de trabajo, por ejemplo.

En cuanto al internet y la tecnología, su intensidad de uso variará según el grado y la edad del estudiante. Esto sucede porque los alumnos más grandes cuentan con la ventaja de ser “nativos digitales” y para los problemas técnicos o de plataformas, no necesitarán de mucho apoyo. En contraste, para el caso de los más pequeños existe una doble dificultad, el factor tecnológico y el factor presencial de la relación alumno-profesor, por ello los padres de familia tendrán que acompañar estos procesos de manera más cercana.

Sin embargo, una tecnología de punta no será suficiente para lograr resultados de aprendizaje exitosos si no existe un proyecto pedagógico que motive al estudiante. En este sentido, metodologías como el aprendizaje activo toman un gran valor, ya que el estudiante no se limita únicamente a escuchar al profesor, por el contrario, se le invita a participar de manera continua y a poner en práctica todas sus ideas y reflexiones.

Sobre esto, Rosita asegura que “al igual a como ocurre en las clases presenciales, uno de los mayores retos en la educación a distancia es lograr mantener viva la curiosidad, la imaginación y la creatividad del estudiante, en este sentido el aprendizaje activo es la mejor medicina. Este método de enseñanza invita al estudiante a interactuar permanentemente con el profesor y sus compañeros de clase y prioriza las actividades basadas en la toma de decisiones, las cuales estimulan el pensamiento crítico, la indagación e investigación, la resolución de problemas y la experimentación”.