¿Dijistes o dijiste? El terrible error que muchos cometen al hablar y escribir

Si eres de los que canta “Fuistes mala / con mi corazón / Tú cometiste la traición / que de ti no esperaba”... Necesitas leer esta nota para entender por qué no se dice ni se escribe “fuistes”, sino “fuiste”.

Se trata de un error que se ha generalizado en el habla, pero también se ha colado en nuestro WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales y cuanta plataforma o papel en la que podamos plasmar de forma escrita nuestras ideas, pero es importante que te quede claro:

No se pronuncia ni se escribe “dijistes”, sino “dijiste”; no es “vinistes”, sino “viniste”; no digas ni escribas “fuistes”, sino “fuiste”... aplica con “supiste”, “viste”, “hiciste”, “partiste”, “hablaste”, “cantaste”, “comiste”, “bailaste” y todos los verbos. También puedes leer: Quiz: 17 preguntas para probar tu redacción y ortografía

Te explicamos por qué

Al agregar esa -s innecesaria estamos cayendo en un vulgarismo, porque la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple del indicativo no tiene -s.