Día del Maestro: la clase de sus vidas

“Lo más retador de este nuevo modelo transitorio-virtual ha sido la adaptación a estar, por un lado, apegado constantemente a los aparatos tecnológicos, cosa que no era usual en mí; por el otro, estar capacitándome a menudo sobre las herramientas que hay en la red. Pero, de todo esto, siento que me quedarán nuevas propuestas pedagógicas para cuando pase esta pandemia”.

2. Alex Javier Turizo España

41 años - 9 como docente.

Institución Educativa Santa María.

“Lo más difícil o complejo es darle un giro de 180 grados a los contenidos curriculares establecidos en el plan de área a principios de año. He tenido que adaptar otro tipo de temáticas que se ajusten a las circunstancias que estamos viviendo; esto implica tener en cuenta a los alumnos y familiares en sus dimensión social, emocional, cultural y económica. Esta estrategia ha servido para superar los duros momentos que viven nuestros alumnos, pues las actividades van enfocadas a que los padres se vinculen juntos a sus hijos a los procesos de aprendizaje. Lo único que debemos entender de nuestra parte es que todos no pueden interactuar en tiempo real con el maestro, debido a que muchos hogares no tienen Internet, computadores o celulares, lo que implica un reto mayor para los maestros”.