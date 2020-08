Cuarentena: Daniela recibe clases de la U desde lo más alto de un árbol

Su figura diminuta le permite trepar con facilidad la escalera, hecha con troncos de madera, para subir a su casa en el aire. No se trata de la que el maestro Rafael Escalona menciona en el disco, sino del refugio que le construyó su padre, en lo más alto de un árbol, para que pudiera asistir a clases virtuales.

Ese es el único lugar donde su celular coge señal. Ella vive en Tierradentro, zona rural del municipio costanero de Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, una región de campesinos que aún viven del trabajo en la tierra.

Daniela Saray Sarmiento Pérez, a sus 18 años de edad, concibió la posibilidad de cancelar el séptimo semestre de Ciencias Naturales y Educación Ambiental que cursa en la Universidad de Córdoba. No tenía la más mínima opción de continuar ese sueño, por el que ha luchado durante largos años. Sin embargo, uno de los árboles más altos, ubicado en el patio de su casa, se convirtió en su redención.

“Lo que hago es que me subo al árbol, consulto todo lo que necesito, porque allí mi celular coge señal, copio todo a mano en un cuaderno y luego me desplazo a un café internet en Puerto Escondido y allá termino el proceso”, narra con la esperanza de que le ayuden a conseguir un computador para no tener que hacer esa travesía.

Para evitar que cayera de las ramas, donde permanece gran parte del día, incluso recibe clases de noche, su padre le adecuó el espacio en el verde follaje. Con tablas de madera, le hizo su aula para no perder la oportunidad de salir adelante.