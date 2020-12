Llega la época de descanso y vacaciones, donde además de disfrutar con familiares y amigos, es bueno optar por el aprendizaje o el reforzamiento de una segunda o tercera lengua.

Sandra Castellanos, directora Académica de Programas Corporativos y Personalizados de la Academia de Idiomas Smart, explicó que ahora las personas cuentan con un sinfín de opciones para practicar desde casa u otro sitio el idioma de más interés. Entre tanto, “hay dinámicas que no pasan de moda y fortalecen lo aprendido, como ver películas o escuchar la música favorita para conocer nuevo vocabulario y familiarizarse con su pronunciación”.

La intención de aprender un nuevo idioma, no solo debe quedar como propósito de año nuevo, sino convertirlo en una meta tangible. Este nuevo conocimiento no solo estimulará el cerebro, también dará nuevas oportunidades en el ámbito no solo personal, sino el profesional.

“Aprender un idioma requiere de tiempo y dedicación. Por ello, es clave establecer rutinas y metodologías adecuadas a las necesidades de las personas para que estas puedan sacarle el mejor provecho posible al idioma. Además, las vacaciones es un momento oportuno para aprender o reforzar hasta un tercer idioma”, agregó Castellanos.