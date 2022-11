¿Cómo escribir mejor? 3 tips de redacción que te ayudarán

No escribas “haiga” cuando en realidad quieres decir “haya”, te cuento por qué

Tú, que ya sabes leer y escribir y que te esfuerzas por redactar textos cada vez más claros, puedes hacer de la escritura un ejercicio mucho más práctico -y no un parto difícil- si le das rienda suelta a tus cerebro y a tus dedos, te damos 3 tips para que mejores día a día:

2. Ojo con los signos de puntuación

Los signos de puntuación serán claves en tu camino a redactar textos claros y precisos: míralos como una caja de herramientas que podrás utilizar de acuerdo con tu intención comunicativa, eso sí, entendiendo cuáles son las funciones específicas de cada una de esas “herramientas”.

El maestro Ávila lo ha explicado así: “Los signos de puntuación tienen que ver con la sintaxis, es decir, con la estructura de la frase y del párrafo, y comprometen el significado del texto”.

Y sí... pueden cambiar el significado de una oración, por ejemplo: no es lo mismo escribir “Te quiero dar amor” a “Te quiero dar, amor”. Tampoco implica lo mismo decir: “Vamos a comer, niños” que “Vamos a comer niños”. Lee aquí: Usos de la coma: no, no sirve para “respirar” y te contamos por qué