Así es la alimentación ideal para mejorar el rendimiento académico

-“El agua no saciará a mi niño durante la merienda, es mejor que se tome un jugo”: práctica errónea, ya que estas bebidas suelen tener colorantes y altas concentraciones de azúcar. El agua es suficiente para ayudar a conseguir la saciedad luego de comer.

-“A mi hijo le daré suplementos así no me lo haya recomendado el médico”: si el niño se alimenta bien, no hay ninguna necesidad de utilizar suplementos, mucho menos aquellos que vienen en presentaciones como gomitas.

-“Es mejor que lleve bastante merienda para una larga jornada”: no. Mantener un buen peso es cuestión de comer la cantidad de calorías que el cuerpo necesita durante el día. Un exceso prolongado lleva al sobrepeso y la obesidad.

-“La yema del huevo es pura grasa y es mejor desecharla”: sí es verdad que tiene grasa, pero también es rica en lipoproteínas y vitamina A, por lo que es un nutriente muy valioso.

-“Si no puede tomar leche de vaca, basta con reemplazarla con leche de soya / almendras / coco / arroz”: ninguno de estos productos es lácteo, a pesar de su nombre, y no suplen el valor nutricional de la leche. Dele a su hijo leche deslactosada en su lugar.

-“No importa si no desayuna, comerá después al almuerzo”: el desayuno es la primera fuente de energía del día, por lo cual es imprudente saltárselo.