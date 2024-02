Así celebró la UTB el Día del Periodista en Cartagena

La reportera, con experiencia delante y detrás de cámaras en canales de televisión colombianos, como Caracol Noticias, e internacionales como CNN en español, agregó que “el mayor tesoro de un periodista es la credibilidad”. En cuanto al compromiso del periodista con la verdad, apuntó: “La verdad es lo primero que muere en una guerra”.

Por la misma línea compartieron sus apreciaciones la editora de El Tiempo Caribe, Leydis Rivero; y el corresponsal de Noticias Caracol y egresado de la UTB, Leonel Quintana. “La noticia se busca en la calle, el periodista no se puede encerrar en una sala de redacción, es necesaria la reportería, hablar con la gente”, dijo Leonel. Por su parte, Leydis apuntó que los periodistas no están para ser portavoces de los gobiernos de turno. “A la audiencia hay que decirle la verdad sobre los políticos, no nos podemos quedar callados. Investigar y si hay corrupción, publicarlo”, aseguró.

Precisamente sobre esto último se relacionó la entrevista que la periodista Laura Ardila le concedió a la profesora Marelbi Olmos para Enfoque UTB. “El periodismo está para poner luces y ayudar a entender mejor el mundo. A un poderoso hoy no le queda tan fácil bloquear un tema. En esta época de redes y de colegajes tenemos más espacio para ampliar nuestras voces”, dijo la autora de la Costa Nostra.