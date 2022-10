Apúntate a cursos virtuales gratuitos en estas plataformas

Conexión a internet y muchas ganas de aprender es lo único que necesitas para aprovechar la amplia oferta de cursos virtuales gratuitos y certificarte en el área de tu interés. El fácil acceso a este tipo de formación es uno de los saldos positivos de la pandemia, tiempo en el que se fortalecieron las herramientas para acceder a una gran variedad de conocimientos, sin trasladarse a un aula.

Cualquiera puede aprovechar estos recursos, desde el profesional interesado en profundizar sus conocimientos en determinadas áreas para potenciar su perfil profesional, hasta los estudiantes o desempleados. Le puede interesar: Perfiles profesionales impulsados por la era digital.

Además de no tener que pagar por esa educación, no gastas dinero en transporte y accedes desde cualquier lugar, sin importar la hora. Si por ejemplo, terminas tu jornada laboral tarde o no tienes horario fijo que te permita inscribirte en un curso o taller presencial, esto no será un impedimento para continuar tu formación.

Las ofertas de cursos virtuales en línea comprende desde inglés, comunicación asertiva hasta marketing digital, pasando por edición de fotos y escritura creativa. Estas son algunas de las páginas web que tienen disponible este tipo de formación.

Aprendergratis.es

Es una plataforma que además de cursos, tiene tutoriales y manuales sobre diversos temas y oficios, con material de importantes instituciones internacionales. Cuenta con herramientas dinámicas como videos y audios dentro de los módulos a cursar.

Hay variadas opciones de cursos con certificación gratuita, en algunos, no se expide certificado y en otros, este tiene un costo aproximado de 35 euros, alrededor de 174 mil pesos.

Coursera.org

Este portal está asociado a decenas de universidades y organizaciones alrededor del mundo para ofrecer un amplio catálogo de cursos en línea, por lo que tendrás formación de primera con tutores de instituciones como la Universidad de Illinois, la Universidad de los Andes, la Universidad de Sao Pablo, entre muchas otras.

Ofrece más de 800 cursos gratis y si te interesa tener un certificado podrás conseguirlo pagando un tarifa. De no pagarlos, podrás acceder como oyente y obtener el material. También es posible aplicar a ayudas económicas y becas.

Senasofiaplus.edu.co

Sofía Plus es la web de la oferta educativa del Sena. En la opción ‘formación virtual’ se accede a una amplia selección académica que tiene más de 40 categorías, entre ellas agrícola, deportes, artesanía, gastronomía entre otras.

Los certificados son expedidos por el Sena y no tienen costo adicional. Además que por la trayectoria de la entidad, son muy significativos en la hoja de vida. Lea también: Tips para incluir los cursos y talleres en la hoja de vida.

Los cursos virtuales, en su mayoría, comprenden módulos semanales con una fase teórica y otra de evaluación que van sumando al porcentaje de cumplimiento (de 0 a 100, por lo general) de los objetivos lo que al final define si se da por aprobado o no.

Colombiaaprende.edu.co

Es una página web del Gobierno colombiano y ofrece cursos de 60 horas, con certificación gratuita. La oferta está 100% relacionada con educación, por lo que va dirigida principalmente a docentes o a quienes tienen interés en el sector educativo y las categorías son: educación inicial, básica, superior y uso de las TIC.