¿Al fin cómo se escribe... Qatar o Catar?

O para no ir muy lejos, miren este de El Universal : Colombianos, a ritmo de salsa, le ponen el sabor al Mundial de Qatar.

Entonces, hasta allí, gracias a los ejemplos anteriores, usted creería que es Qatar, con Q; sin embargo, miren este titular de El Espectador: Gianni Infantino y la indecisión de hablar de política alrededor de Catar 2022. O este otro de La República: El desplante de Maluma a la prensa internacional por su participación en Catar 2022. Para empatar la cosa, el último titular con C lo copiamos y lo pegamos de Noticias RCN: El dineral que pagó un colombiano por cuatro cervezas en Catar.

En fin, ¿quiénes tienen la razón?, ¿los tres primeros?

Fíjese, en octubre de este 2022, cuando aún no rodaba el balón, la Fundación del Español Urgente (Fundéu) publicó que "la grafía adecuada en español del nombre del emirato árabe es Catar, con c, y no Qatar, con q. La Ortografía de la lengua española recomienda emplear la grafía Catar, con ce, para referirse al país cuya capital es Doha. Asimismo, señala que esta forma permite crear el gentilicio regular catarí (mejor que qatarí)".