Con el propósito de seguir transformando al país a través de la democratización de la conectividad, conectando a los desconectados y generando así mayores oportunidades de desarrollo social, WOM, operador de servicios de telefonía móvil, en alianza con la Universidad EAN y The Biz Nation, presentó Veciwomers, un programa que brinda educación digital gratuita a quienes quieren emprender en Colombia, aterrizar su plan de negocio o llevarlo a otro nivel.

El programa está compuesto por dos fases, Academia WOM y Mentorías. La primera fase comprende 5 cursos que brindan herramientas de inclusión digital y financiera, por medio de una ruta formativa dinámica que permitirá certificarse con la Universidad Ean y The Biz Nation. Cada beneficiario tendrá la posibilidad de realizar uno de los 5 cursos, de acuerdo con el perfil y la necesidad de su idea de negocio.

Una vez culminado el curso, tendrá la oportunidad de solucionar dudas y recibir un acompañamiento personalizado en la siguiente fase: Mentoría. En esta, un colaborador de la compañía (WOMER) con amplia experiencia en temas relacionados a desarrollo de negocios, será asignado como mentor para continuar continuar el proceso de formación de los beneficiarios a través de asesorías guiadas a cada idea de emprendimiento.

“A través de los cursos y las mentorías de Veciwomers he reconocido necesidades de mi comunidad que antes no había tenido en cuenta, y con ello, ahora ofrezco nuevos productos y servicios en mi miscelánea que le han dado valor agregado a mi negocio. Esto me ha permitido generar más ingresos. Ha sido un proceso muy satisfactorio y fácil de entender”, afirmó Jessica Orozco, una de las beneficiarias que hizo parte del piloto para Veciwomers en Barranquilla.

Al programa pueden aplicar fundaciones o instituciones de todo tipo que atiendan a poblaciones vulnerables y personas mayores de 18 años, con el fin de que sean los intermediarios con los microemprendedores que se verán beneficiados. El proceso de inscripción se debe realizar a través del siguiente formulario: https://forms.gle/SkXFDuU3JPtu2Cy89