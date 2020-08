Se anticipó que en septiembre se empezará con una operación reducida, no estará toda la flota activa, pero se estima que hacia diciembre la totalidad de las unidades estarán volando.

NIVEL DE OCUPACIÓN

Para la reactivación de vuelos no hay limitaciones en la ocupación de los aviones. Cortizo señaló que los aviones no son focos de contagio. La reactivación se hace con protocolos de bioseguridad y los aviones están dotados de filtros especiales para el aire en cabina, que sumado al uso de tapabocas hacen que los viajes sean bastante seguros. “Vamos a contribuir con la reactivación de la industria turística y seremos unos aliados para dinamizar la demanda , siempre con los protocolos de bioseguridad”, insistió. Reconoció que al comienzo de esta reactivación la ocupación de los aviones será media, ya que no habrá suficiente demanda.

Wingo dejó de volar el 14 de marzo de 2020 y durante este tiempo solo operó vuelos humanitarios.

En el primer trimestre del año, previo a la llegada de la pandemia en firme, Wingo había movilizado 269.862 viajeros en toda su red de rutas. En ese mismo periodo, desde y hacia Cartagena movilizó 68 mil viajeros.