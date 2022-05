Los mayores costos

Los fertilizantes, los fungicidas, los pesticidas son los mayores costos que asumen los productores de plátano de la región “y esos costos los productores no los podemos controlar”, afirma este productor. También entran en la canasta de costos la mano de obra, que en ese cultivo es intensiva y tiene un peso en el costo final del producto.

Según Lemaitre “los insumos han subido. La urea en noviembre de 2021 se compró un 28% más abajo que en febrero de este año. Los fungicidas, para evitar el hongo, se incrementaron un 25%”.

“Ojalá que nosotros pudiéramos ponerle el precio de venta a nuestros productos. El precio lo maneja la oferta y la demanda, que es el mercado”, dice este productor.

“Al final no estoy bien remunerado. Hay un gran porcentaje de sentimiento, de llevar el campo en la sangre y esto definitivamente es un negocio de volumen y un negocio de subsistencia. No se tiene una utilidad para otras inversiones. “Esto no da para eso. La utilidad es muy frágil. Estamos contentos en el campo, no perdemos plata y así manejamos las cosas. El cultivo deja una rentabilidad, pero esta debería ser mejor. Debería haber un precio que incluya los costos de los productores y un precio mínimo que no se pueda bajar, igualmente hacia arriba, para volver el campo un verdadero negocio rentable para los productores”.