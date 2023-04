¿Un nuevo billete de $10.000? Circula en redes un diseño con el rostro de Gaitán

En redes sociales empezó a circular una imagen un nuevo billete de 10.000 pesos con la imagen de Jorge Eliécer Gaitán.

Algunos cibernautas comenzaron a afirmar que se trataba de una nueva propuesta para reemplazar el actual billete de diez mil donde sale la antropóloga Virginia Gutiérrez, junto con la región amazónica. Sin embargo, el Banco de la República de Colombia no tardó el desmentir este rumor, aclarando que se trató de una propuesta que se hizo hace muchos años, y que finalmente no fue seleccionada.

Según información de la entidad financiera, la idea de incluir a Gaitán en un billete era conmemorar al político y abogado que falleció en 1948, y que en su momento, el artista Óscar Muñoz presentó una propuesta que llamó mucho la atención. Esta incluía una fotografía de Gaitán tomada en la terraza del Hotel Nutibara en Medellín, así como una forma vertical y los colores de la bandera de Colombia, pero hasta el momento no se conoce la razón por la cual no se eligió el diseño propuesto.