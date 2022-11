“Transición sí, pero sin comprometer la seguridad energética de Colombia”

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, se mostró partidario de la necesidad de la transición energética en Colombia, pero advirtió que ese proceso “no puede comprometer los recursos que necesitamos los colombianos para tener una buena calidad de vida, para que el país pueda seguir progresando”.

“La transición energética sí, las metas energéticas sí, lograr la carnoboneutralidad sí, pero aterricemos, no estemos en un discurso a 30 mil pies de altura. Cuánto cuesta eso, en qué hay que invertir, busquemos los recursos de la transición... no más el discurso de disminuir los recursos e ingresos de la Nación, la conversación debe ser cómo vamos a financiar la transición”, insistió el exministro en una clara alusión a los anuncios del Gobierno nacional de frenar las exploraciones de hidrocarburos en el país.

No obstante, Cárdenas expresó que “noto que la ministra en sus últimos anuncios le baja el ritmo al debate, el gobierno entra en una etapa de moderación, de serenidad, de escuchar para que la transición sea buena para los pobres, para que no comprometa la seguridad energética de Colombia. El gobierno tiene que ser más táctico, en un juego en equipo y no individualista en los mensajes”.