“Transición energética no es un modelo único, debe ser flexible”

“Hagamos una transición energética sin tragar entero. Hagámosla a la colombiana, a la latinoamericana. Esto es que valore nuestros ecosistemas, que entendamos la riqueza infinita que tenemos y desarrollemos esquemas legislativos, regulatorios, institucionales, económicos y sociales para aprovechar esos ecosistemas, haciendo el tránsito hacia una nueva economía. Que reconozcamos las brechas sociales y el drama humanitario que tenemos”, señaló Frank Pearl, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). Recordó que en Colombia, con 50 millones de habitantes, y de ellos 20 millones en la pobreza; hay 7 millones de colombianos que no pueden tener 3 comidas al día, y más de 4 millones en miseria absoluta. “Lo que necesitamos es continuar extrayendo petróleo y gas de una manera ambiental y socialmente responsable, para que esos recursos le lleguen a ciudadanos”, precisó Pearl.

Explicó que “parte de lo que ha sucedido en la medida en que la conversación sobre cambio climático y transición energética han venido evolucionando es que tenemos una conversación desordenada y distorsionada y tenemos una agenda con unas metas, y en el caso particular de Colombia a 2050, que son absolutamente incumplibles. Es bueno preguntarnos cuál es el rol de Colombia en esta transición energética y qué significa una transición justa, que además no está definida, a nivel mundial. Necesitamos garantizar la seguridad energética porque detrás de ella están los derechos fundamentales de los ciudadanos. La transición energética no va sola. Es energética, económica y social”.

También instó a crear una red. Seamos una red que promueva la inversión y que siga invirtiendo inteligente y responsablemente y que genere oportunidades en cada una de las regiones, que permita la diversificación del Producto Interno Bruto (PIB), para que esas regiones no dependan únicamente de estos sectores. Una red que sostenga y facilite el tránsito no solamente hacia una transición energética hacia energías más limpias, sino sobre todo que nuestras sociedades sean realmente justas, prósperas y ricas para todos los habitantes".