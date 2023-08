“Transición energética, en cuidados intensivos”: Acolgen

Frente a un inminente fenómeno de ‘El Niño’, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), que asocia a 15 empresas del país, dijo “estar preparada en cuanto a disponibilidad de energía eléctrica”, pero mostró su preocupación por los retrasos que tienen proyectos de generación y transmisión en el país, “lo que obliga a no bajar la guardia”.

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta ejecutiva de Acolgen, dijo en entrevista con El Universal: “Nos preocupan mucho los balances de energía en el mediano plazo, ya que según información de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), si los proyectos de generación no entran en operación, si no se trabaja en las redes de transmisión y éstas no se ponen en funcionamiento, si no se dan las condiciones adecuadas, vamos a ver estrechez entre la energía disponible y la cantidad de energía que consumimos en Colombia”.

Gutiérrez también se refirió a la transición energética que impulsa el Gobierno nacional, señalando que “está en cuidados intensivos, pero estamos a tiempo de salvarla. “Nos preocupa enormemente porque los proyectos solares y eólicos, en su gran mayoría, no han podido entrar en operación y las líneas de transmisión, que son esas grandes autopistas desde las cuales se transporta la energía generada hacia los municipios, tampoco se han podido terminar de construir; por ejemplo, en La Guajira tenemos 2.500 megavatios atrasados, los cuales el sistema estaba esperando y los colombianos necesitamos, porque hace parte de las proyecciones de la UPME de lo que vamos a consumir, sin contar con que entre menos energía tengamos disponible en el mercado, menos confiabilidad (energía 24/7) y eficiencia en precios tendremos”.

Es por esto que hacemos un llamado al Gobierno nacional para que se desarrollen periódicamente sesiones de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (Cacsse), donde el sector privado y el sector público trabajan de la mano para atender la coyuntura y posibles eventualidades.