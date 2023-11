Sigue caída la app de Bancolombia: “Nos está tomado más tiempo de lo esperado”

Bancolombia sigue llevado del hpta. Ni entrar a la cuenta de la app deja aún 😮‍💨. Y la SIC sigue callada, no he leído la primera vez que pongan una malta a este banco por las afectaciones

En estos casos, dice Bancolombia, siempre tienen una alternativa para que sus clientes puedan hacer uso de su dinero, como los retiros en cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y los pagos con tarjetas débito y crédito.

“Somos conscientes de la frustración que sienten las personas cuando no estamos disponibles para ellos, pues situaciones como esta no son lo que se espera de nosotros como banco. Sin embargo, queremos que tengan toda la seguridad de que no hemos escatimado ni tiempo ni esfuerzos para poder resolver los inconvenientes y cumplir con la promesa de tener siempre nuestros canales al servicio de todos”.