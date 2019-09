“Sí hay riesgo de perder el grado de inversión”: Perry

Tres incertidumbres ligadas a las dificultades fiscales del país, a choques externos y a factores políticos internos podrían representarle a Colombia la pérdida del grado de inversión que le mantienen hasta ahora tres reconocidas calificadoras de riesgos internacionales.

Así lo reiteró ayer en Cartagena el exministro de Hacienda Guillermo Perry Rubio, al intervenir en un conversatorio, moderado por Mauricio Reina, de Fedesarrollo, dentro de la agenda de la versión 35 del Congreso de Fedelonjas que sesiona en el Hotel Estelar Cartagena.

“Sí hay un riesgo, no debemos exagerarlo y no es inmediato, pero sí hay un riesgo y si no se enmienda un poquito el camino que llevan las finanzas públicas. A mi sí me parece que es necesario dar la voz de alerta para que se tomen las medidas apropiadas para evitar ese problema”, explicó Perry.

¿Pero qué debe hacer el Gobierno para evitar esa eventual pérdida del grado de inversión?

“Lo primero es reconocer que hay una dificultad fiscal y hacer un esfuerzo mayor en la moderación del gasto y probablemente reconocer que en algún momento vamos a necesitar nuevos recaudos adicionales y que va haber que hacer ajustes tributarios que no se pudieron hacer con la Ley de Financiamiento”, dijo el exministro.

Tres son las calificadoras que mantienen el grado de inversión a Colombia a la fecha: Moody’s, que califica al país con Baa2 con perspectiva estable; Standard & Poor’s que la clasificación con BBB- Estable y Fitch Raitings con BBB negativo.

Ante una audiencia de más de 300 representantes del sector inmobiliario y de la construcción, Perry aclaró que aún así, “el panorama es bueno, en el sentido de que estamos en una recuperación clara, pero hay tres incentidumbres. La primera debido al problema fiscal no resuelto, la segunda es una incertidumbre que viene de afuera, el mundo se ha complicado un poco con las guerras de Trump, con el ‘brexit’ y todo eso... Y la tercera es una incertidumbre de tipo político porque digamos no hay total claridad qué va a pasar con la seguridad y con el Proceso de Paz. Yo creo que estamos yendo en la dirección correcta y que el Gobierno está implementando el Proceso de Paz, pero hay algunas cosas como la pelea con la JEP, la salida de ‘Márquez’ y ‘Santrich’ que creo que las deberíamos despejar y también la polarización política y a la emergencia de populismos políticos tanto de izquierda, encarnadas en Gustavo Petro, como de derecha encarnada en las nuevas posiciones del expresidente Uribe, que está haciendo un populismo casi tan impresionantes como el de Gustavo Petro”.