Para el representante de la FAO en Colombia, Alan Bojanic, el seguro agropecuario aún tiene limitaciones o barreras. El nivel educativo limita el acceso a los seguros. Hay que elevar los niveles de educación en instrumentos financieros y en niveles de riesgo. También hay una gran informalidad y falta de documentos de propiedad que dificultan el acceso al seguro y el crédito, como también falta de capacitación en plataformas digitales.

También precisa que no hay registros de los sistemas de producción y hay una percepción de los elevados costos de las pólizas.

La Encuesta de Demanda de Seguros de Fasecolda revela, además, que el 41% de los productores no asegura sus cultivos por costos, un 15% no confía en el sistema de seguros y un 5% no tiene recursos para adquirir el seguro, recordó Freddy Castro, Gerente de Banca de las Oportunidades.