Sector minero generaría impuestos por $8 billones al cierre de 2023

Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

”El promedio de los aportes del sector en los últimos años ha sido de 4,5 billones de pesos, en 2022 fueron 15,9 billones de pesos, más que la reforma tributaria del Gobierno de Duque y el 75% de la reforma del 2022 que impulsó el actual gobierno. No es cierto que la estructura tributaria del sector no esté alineada o hecha para que cuando el sector tenga buenos precios, cuando los precios de los minerales estén bien, este sector no le aporte más plata al fisco colombiano. El año 2022 fue excepcional en materia de precios, en precios de carbón, oro y níquel y este sector pasó de 4,5 billones a 15,9 billones en 2022, lo que demuestra que el sector contribuye más cuando le va bien. Para este año serían 8 billones de pesos”, reveló Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.

El dirigente gremial, que participa desde ayer en el Congreso Nacional de Minería, en Cartagena, celebró los acercamientos con el Gobierno nacional. “El sector minero recibe con beneplácito el discurso del ministro de Minas y Energía - Andrés Camacho - en el Congreso Nacional de Minería. “Es un discurso que acerca, constructivo, que invita a construir juntos con el sector sobre todo una institucionalidad minera sólida y que el objetivo sea el soporte a la actividad minera colombiana y a la exploración colombiana y alinear a todo el Estado para construir la política pública que la minería mundial hoy demanda”.