Naturgás, el gremio de la industria del gas natural en Colombia, insistió ayer en la necesidad de dotar al sector de reglas claras y seguridad jurídica y pidió al Gobierno reglamentar cuanto antes las consultas previas. (Lea aquí: Inversiones del sector gas impulsan la reactivación económica).

¿Donde debemos concentrar los esfuerzos? Se preguntó la presidente Ejecutiva de Naturgás, Luz Stella Murgas y acto seguido se respondió: “En resolver todos aquellos inconvenientes de superficie que impiden desarrollar las campañas exploratorias. Uno de esos es reglamentar la consulta previa. Hoy ese proceso no tiene términos perentorios, no tiene reglas de juego claras tanto para las comunidades como para los inversionistas para tasar los valores de los proyectos que se desarrollarían, luego es muy importante, para no retrasar esas campañas, que se reglamente por parte del Congreso de la República los términos en que se deben llevar las consultas previas para tener reglas de juego claras y brindar seguridad jurídica a los inversionistas y que se cubran las necesidades reales de las comunidades en aquellas áreas de influencia de esas operaciones”.

La dirigente señaló que en el segmento de exploración y producción se estiman inversiones por US$1.162 millones, principalmente para desarrollar pozos en el Casanare, Atlántico, Cesar y Córdoba y para los pilotos de yacimientos no convencionales.

“En Colombia hay gas natural, nosotros producimos hoy y cubrimos toda la demanda de gas natural en Colombia. Hoy tenemos unas reservas probadas de 3 terapies cúbicos que dan una autosuficiencia energética de 7,7 años, pero la realidad es que las compañías han identificado en yacimientos en el mar Caribe, en yacimientos continentales y en yacimientos no convencionales que tenemos un potencial de hasta 60 terapies cúbicos, lo que significa que pasaríamos de una autosuficiencia de 7,7 años a un siglo”, dijo Murgas.