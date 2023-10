“Se necesita una inversión de al menos US$7.000 millones para el sector eléctrico”

En primer lugar, Ortega argumenta que todo esto es un efecto acumulado de la pandemia, la cual dejó unas deudas de $5 billones para mitigar el costo energético a los usuarios. “La pandemia dejo unos costos muy grandes y lo han venido asumiendo las empresas distribuidoras, a lo que se le suma El Niño, y una regla que se puso en a la época del Covid que ese costo no se podía pasar a los usuarios. Ahora ya hay una deuda acumulada de $5 billones. Y cuando se está corto de caja, las empresas se mueren es por no tener liquidez”, dijo el directivo.

Ortega atribuyó al caso de la crisis bancaria en el año 98, en donde se empezaron a emitir los famosos bonos ‘fogafín’. “Lo que hizo el Banco de la República en su momento fue generar un mecanismo en el cual el Gobierno Nacional garantizó una deuda a mediano plazo de 10 a 15 años que el sistema poco a poco la fue pagando”, explica.

Sobre este escenario, el presidente de GEB asegura que se pueden buscar alternativas para que a las empresas comercializadoras se les pueda sustituir esa deuda de casi $5 billones por algún papel que acepten los bancos. Lee también: MinCIT respaldará a 4.000 empresas como parte de la política de reindustrialización.

“Esto es impensable sin la garantía del Gobierno, porque las empresas están débiles en este momento y no cuentan con apoyo”. “El auxilio que representó en pandemia a los hogares el no pagar las cuentas no puede ser responsabilidad exclusiva de las empresas distribuidoras de energía”, complementó.