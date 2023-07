Se acaba el plazo para el RUB y prepárese para declarar renta

A los obligados a suministrar información en el RUB que no la suministren, la suministren de manera errónea o incompleta, y/o no la actualicen, le serán aplicables las sanciones previstas en el artículo 658- 3 del Estatuto Tributario por no informar. Adicionalmente cuando no se suministre la información y/o suministre información falsa. (Lea aquí: Descubra aquí si tiene deudas con la DIAN).