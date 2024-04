¿Riesgo de racionamiento?: “Dependemos de que llueva”, Amylkar Acosta

El nivel promedio de los embalses para la generación eléctrica está en el 31%, muy cerca del nivel crítico del 27% y aunque según el Ministerio de Ambiente al fenómeno de ‘El Niño’ le faltan tres semanas para su fin, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo que “aún hay motivos para preocuparse, hay riesgo de racionamiento y acusó al Gobierno de ‘negligente’ frente a la crisis”.

“Frente al nivel de los embalses desde luego que sí debemos estar preocupados y el primero en manifestar su preocupación es nada menos que el Centro Nacional de Operaciones de XM, que administra y opera el Sistema Interconectado Nacional, en la misiva que le envió al ministro de Minas y Energía, alertándolo sobre las condiciones de riesgo en las cuales estamos y por eso le planteó las necesidad de implementar, de manera urgente, así lo dice en su comunicación, unas 13 medidas que le solicitaron que se pusiesen en práctica inmediatamente”, enfatizó Acosta. (Lea aquí: ¡Bajo nivel de embalses!: Las propuestas de Andeg para mitigar riesgo de apagón).

“Hoy estamos dependiendo de que llueva y ya ese es un pésimo mensaje. Si no llueve, y llover no es un chubasco, lo que se necesita es una temporada de lluvias, no un aguacero. Estamos enfrentados a que en un corto lapso podamos estar ya en el umbral del 27%, que es el que de acuerdo con la regulación, se considera como un nivel crítico e implicaría tomar medidas de racionamiento.

Acosta recordó que “en promedio, los embalses han venido cayendo a 0,44% diario, y si multiplicamos eso por días nos da el horizonte que tenemos. Sino se revierte la tendencia que traemos estamos en riesgo a un próximo racionamiento, así el ministro insista en restarle importancia y subestimar el llamado que le hizo el Centro Nacional de Operaciones”.

“En mi concepto ha habido, de parte del Gobierno nacional, negligencia y se han relajado. Y eso tiene una explicación. Es que el ministro de Minas y Energía, el 8 de febrero, anunció que ya estábamos saliendo del fenómeno de ‘El Niño’ y si tu das ese mensaje todo el mundo se relaja, empezando por las hidroeléctricas, porque si en ese momento le dicen a las hidroeléctricas no se preocupen que ya las lluvias vienen, estas siguen generando, cuando lo que ha debido hacerse es guardar agua para esta etapa en la cual estamos. Eso hizo que el nivel de los embalses se redujera más rápidamente de lo que la prudencia aconsejaba”, concluyó Acosta. (Lea aquí: ‘El Niño’: “Nivel de embalses no pinta bien”; habría alza en tarifas de energía).