La Andi y Andeg advierten riesgos en suministro de energía para el 2027

La Andi y Andeg, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, advirtieron este jueves en Cartagena sobre un eventual riesgo de desatención de la demanda eléctrica del país, tras los resultados de la más reciente subasta de cargo por confiabilidad.

Esa subasta tuvo una asignación total de 4.489 MW, de los cuales 4.441MW representan a las plantas solares y 48 MW para térmicos con tecnología de biomasa, biogas y repotenciación de una planta existente. (Lea aquí: Subasta de Energía en Firme: la Costa Caribe con 14 proyectos asignados).

“Las proyecciones actuales nos dicen que Colombia va a tener problemas en términos de suministro de energía y solidez del sistema entre el año 2027 y 2028, de hecho, la subasta que se acaba de hacer ahorita, creo yo en buena hora, nos daba unas perspectivas de nuevas generaciones, pero dependemos muchísimo de que los proyectos cumplan con los cronogramas. Todos sabemos que los cronogramas de los proyectos de construcción tienen un riesgo importante de atrasarse y hay un rango y margen de incertidumbre alrededor de las fechas, sino se cumplieran esas fechas estaríamos en el 2028 en problemas”, dijo Bruce Mac Master, presidente ejecutivo de la Andi.

A fortalecer la oferta

“En este momento hay que fortalecer muchísimo más la oferta de nueva energía, pero ante las incertidumbres estamos caminando sobre el filo de la navaja, sobre la incapacidad que tengamos de poder atender nuestra demanda”, agregó el dirigente tras instalar la edición número 13 de Colombia Genera, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

“En este momento estamos en el filo de la navaja, en términos de que las proyecciones que tenemos de demanda de energía son bastante cercanas a las proyecciones que tenemos de producción y generación de energía”, precisó Mac Master.

Aunque reconoció que la última subasta genera un margen adicional que es del 4% solamente, que es el colchón que se pondría en el 2027 y sería del 4%, dijo que hay que hacer un esfuerzos para tratar de tener energía en firme, que le de certeza a los ciudadanos y a las empresas que vamos a poder contar con suficiente capacidad para atender las demandas de 2027 y 2028.

Mac Master calificó la última subasta de energía como exitosa y absolutamente necesaria para 2027 y 2028. No obstante, pese a destacar que los nuevos proyectos están en diferentes departamentos, La Guajira no reporta ningún proyecto, lo que sorprende porque se ha identificado a esa región como uno de esos grandes clúster en términos de producción de energías limpios, de energías renovables no convencionales.

“Por qué no está La Guajira. Yo diría que se debe a incertidumbre de orden jurídico, de orden regulatorio, de interconexión (Colectora tiene que funcionar), incertidumbre en términos de licencias y autorizaciones, en términos de consultas previas, pero no queremos, que por exigencias exageradas, hacer que los proyectos pierdan viabilidad. Eso no tendría ningún sentido”, sostuvo Mac Master..

A su turno, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, también se refirió al tema y dijo: “Nos preocupa muchísimo el año 2027 porque la subasta que acaba de terminar solamente asignó energía considerando un escenario base, un escenario bajo de crecimiento. Estamos hablando que podríamos estar atendiendo la demanda con crecimientos inferiores al 2% y lo que estamos viendo en energía eléctrica es que la demanda está creciendo casi al 7%”.

Una nueva subasta

“Nos preocupa muchísimo que sigamos con esas tasas de crecimiento y estemos esperando que no crezcamos en los próximos 3 o 4 años, lo cual lo vemos muy improbable. El llamado que le hicimos al Gobierno es que hay que pensar en una nueva subasta de cargo por confiabilidad y hay que pensar en una subasta de reconfiguración, que es salir, otra vez, a las plantas existentes y mirar que otra energía en firme se puede adicionar a la energía en firme comprometida para el año 2027. Sí vemos un riesgo y ese riesgo lo vemos del año 2026 hacia adelante”, enfatizó Castañeda. (Lea aquí: Flexibilizan exigencias para proyectos de energías renovables).