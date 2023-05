Revelan truco para ahorrar $1’000.000 en 40 días usando Nequi

El reto ‘Un millón en 40 días’ organizado por el banco digital busca incentivar en los clientes de la plataforma el hábito del ahorro. “Cuando el Cliente Nequi decide participar en el reto, se entiende que lo hace voluntariamente, que conoce y acepta todas las condiciones y limitaciones. La participación del Cliente Nequi implica que acepta las reglas y las decisiones del organizador, las cuales son definitivas en todo lo relacionado con el reto. Si incumples o violas estas normas, procedimientos o sistemas construidos para el reto dejarás de participar y/o no recibirás el incentivo que se otorgará una vez termine”, precisó la plataforma.

Se trata del Reto de Ahorro #1MillónEn40días que, como su nombre indica, busca que sus participantes ahorren más de $1 millón a través de un ahorro programado. Todo esto con el fin de lograr que los gastos no perjudiquen el bolsillo ni traiga deudas indeseadas. Lea también: No solo Tiendas Ara bajó los precios, también lo hicieron otros supermercados

El ‘Colchón’ de Nequi

En la app Nequi encontrarás el Colchón, una herramienta que funciona como una alcancía virtual, una vez ingresas el dinero no puedes sacarlo hasta cierto tiempo (estipulado por ti mismo). Puedes tener un único Colchón por el tiempo que desees, y puedes tener tu plata escondida, guardar lo que te sobra o no quieres tocar y ahorrar para lo que más te gusta o responder si algún un imprevisto. Cuando pones tu plata en el Colchón, no la verás en tu Disponible cuando pagues, compres o envíes. Así evitarás la tentación de gastarte la plata. Lea también: Resultados de las loterías y chances del 15 de mayo de 2023

Los ‘Bolsillos’ de Nequi

A diferencia de los colchones, los bolsillos de Nequi te ayudan a separar tu plata para que sepas con cuánto cuentas para cada cosa. Este dinero desaparece de tu plata disponible y aparece dentro del colchón asignado, muchos lo usan para saber con cuánto contar y cuánto destinar a cada gasto del mes o la quincena. Así nunca tendrás problemas para pagar el arriendo o la mensualidad de la u. Ten súper presente que solo puedes crear máximo 10 Bolsillos