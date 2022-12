Régimen sancionatorio acabaría con más negocios logísticos: Fitac

Ese artículo se contrapone al fallo de la Corte Constitucional, que frente a una demanda presentada en el 2013, precisaba que el régimen sancionatorio no podía ser redactado por el Gobierno, en este caso la DIAN, sino que tenía que ser impulsado por una ley del Congreso de la República, y daba un tiempo, hasta junio de 2023, para que el Congreso de la República sea el encargado de redactar ese nuevo régimen sancionatorio, precisa el presidente ejecutivo de Fitac, Miguel Ángel Espinosa. (Lea aquí: “Zonas francas saldrán fortalecidas con la reforma tributaria”).

“Uno de los impactos más importantes de la reforma tributaria es lo que tiene que ver particularmente con el régimen franco que ha sufrido grandes transformaciones, no solamente con el establecimiento de planes de internacionalización que buscan generar más exportaciones desde las zonas francas, también la restricción a la venta de productos en el territorio aduanero nacional. Hemos dicho hasta la saciedad al Gobierno, de manera respetuosa, que los procesos de internacionalización no se dan de la noche a la mañana, mientras se amplía la capacidad productiva de una compañía, mientras se busca un aliado estratégico, un socio o un comprador internacional y se cumplen con los requisitos legales en ese mercado destino, pueden pasar dos o tres años y lo que quiere el Gobierno nacional y por supuesto el sector empresarial es que esos planes de internacionalización sean perdurables, sostenibles en el tiempo”, dice el dirigente gremial.

Antecedentes

“La génesis del régimen sancionatorio se da por una demanda que se presenta ante la Corte Constitucional, por un artículo que se declara inexequible de la Ley Marco de Aduana que data del año 2013. A raíz de ese fallo que decía que el régimen sancionatorio no podía ser redactado por el Gobierno, en este caso la DIAN, sino que tenía que ser impulsado por una ley del Congreso de la República, se da un tiempo hasta junio de 2023 para que el Congreso sea el encargado de redactar ese nuevo régimen sancionatorio, que pasa en el entretanto, que dada la reforma tributaria, se incluye un artículo que le da facultades extraordinarias al Congreso para que le delegue a la DIAN la redacción de ese régimen sancionatorio, es decir, quédanos en el mismo escenario, sin embargo allí se incluyen delegados de las comisiones terceras de Senado y Cámara que tienen que construir ese régimen sancionatorio de la mano de la DIAN y por supuesto al abrirse el espectro del Congreso hay una participación del sector privado mucho más importante. ¿Qué queremos?: trabajar de manera conjunta con la DIAN , sacar adelante algunos artículos que le brindarían una seguridad jurídica muy importante a los empresarios, para que por ejemplo exista una segunda instancia para que no se a un mismo funcionario el que juzgue y sancione al interior de la DIAN y que podamos hacer un examen exhaustivo del régimen sancionatorio vs. la operación logística. Las sanciones y multas por temas formales también se siguen presentando y nos preocupa que por errores formales se pueda poner en riesgo un negocio tan importante como el logístico”.

¿Qué errores?

Espinosa, a manera de ejemplo, citó errores que se pueden dar en las declaraciones anticipadas obligatorias, que antes estaban concebidas como un mecanismo de facilitación del comercio, pero esa obligatoriedad, supuestamente para proteger algunos sectores de la economía frente al contrabando técnico y dumping, “se convierten en un dolor de cabeza” para los empresarios. Exige al empresario transmitir información a determinadas horas antes del arribo de un buque o llegada de un avión y en la logística y los negocios internacionales, los hechos imprevisibles van a la orden del día, se adelanta la llegada de un buque o de un avión y no pudiste transmitir los datos con ese tiempo de anticipación y eso nos enfrenta a una sanción bastante onerosa. Fallas informáticos o errores formales, sin dolo, se hace incurrir en error a su mandante y ese es un ‘grillete’ que llevamos los agentes de aduana, pese a no ser los responsables por transmitir esa información y la veracidad de los documentos, seguimos siendo los “paganinis” frente a la autoridad aduanera con sanciones onerosas, que incluso han llevado a la desaparición de empresas del gremio, dijo el presidente ejecutivo de Fitac.