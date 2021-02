Mientras que en las últimas horas se filtraron algunos ‘ingredientes’ de la ‘receta’ tributaria que está elaborando el Gobierno para contener el hueco fiscal, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, advirtió sobre los riesgos que corre esa iniciativa en medio de un ambiente preelectoral.

“Una reforma tributaria en estos momentos tiene enormes riesgos. Donde el componente de gasto tendrá respaldo, pero los temas duros e impopulares se quedan en el tintero. Pero quedarse quietos o tener una inacción del Gobierno no son la alternativa”, fueron dos de las preocupaciones del exministro.

Añadió que “el déficit fiscal, que crece significativamente y que este año 2021 será mayor que el de 2020 (7,5%) y podría ser del 9% del PIB”. Ese mayor déficit, según Cárdenas está atribuido a que este año llegarán las cuentas de las vacunas - contra el COVID-19- (1.000 millones de dólares), los subsidios que se van a mantener, y menores recaudos tributarios de este año. De allí el interés de vender ISA a Ecopetrol, para reducir el déficit, explicó.

“Eso aumenta la relación deuda-PIB, que pasaría del 65% y podría ser 68% del PIB, con ese nivel se podría perder el grado de inversión, y eso encarecería el financiamiento externo”, dijo.

Pero, Cárdenas no solo habló del mal, también reveló el remedio, su remedio. “Eso se resuelve introduciendo medidas para hoy, que entren en vigencia más adelante. Un plan seguro y creíble, que se ponga en marcha cuando la economía crezca, que permita reducir el déficit y el riesgo... No hay que subir impuesto hoy. Hay que trazar un plan a mediano y largo plazo que dé seguridad. Hay un riesgo inminente y no se puede ir por la vía fácil con impuesto a la riqueza, a las empresas, eso no sería bueno. Las empresas no son ricas ni pobres, hacen inversiones para crecer... se debe buscar al individuo, no las empresas”, señaló

“No habrá reformas reales que pisen callos, que toquen temas sensibles, no habrá. El Gobierno no tiene el capital político para ello. No hay capacidad para reformas complejas, eso quedará para un próximo gobierno, como la estabilización fiscal. Las elecciones de 2022 serán determinantes”, concluyó.

Cárdenas fue uno de los panelistas en el evento virtual de AmCham Colombia ¨Perspectivas económicas y la visión colombiana de la relación con Estados Unidos’, celebrado ayer.