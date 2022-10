Reforma tributaria: esto pagarían quienes ganan $10 millones mensuales

“Si bien consideramos que es el camino correcto, nos parece que se debió dejar un valor superior ya que este tipo de medidas sí ayuda a tener una mayor progresividad del impuesto y no castiga a las personas que no tienen capacidad de ahorro y no pueden acceder a los demás beneficios”, explica el tributarista Carlos Rodríguez.

Facturas electrónicas

La ponencia de la tributaria incluyó un nuevo beneficio para las compras con facturas electrónicas. Se estableció que las personas naturales que adquieran bienes o servicios por este medio podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la renta 1% del valor de esas adquisiciones. Lea aquí: Cambios a la reforma tributaria: ‘días sin IVA’ no van en 2023

Se podrán deducir hasta 240 UVT, unos $9,1 millones, en el respectivo año gravable, siempre y cuando, las adquisiciones se soporten con la respectiva factura electrónica.

Esto quiere decir que si una persona hace compras de $50 millones en un año y solicitó esta factura, podrá deducir $500.000 de su impuesto de renta, pero para los de más altos ingresos, que puedan hacer compras de más de $920 millones en el año, podrán descontar hasta $9,1 millones.