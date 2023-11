Reforma laboral: las preocupaciones de las empresas de servicios temporales

“El Partido Conservador y la firma Chapman Wilches generamos un proyecto que crea empleos...el proyecto del Gobierno no genera empleo y lo peor es que lo destruye...”:

Charles Chapman, experto en derecho laboral, de la firma Chapman Wilches.

De la propuesta de reforma el dirigente destaca la buena intención que tiene de la protección del trabajador, que debe acomodarse a la realidad del país y de la figura para equilibrar la relación empresario trabajador.

Cómo va la reforma

María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por Bogotá, del Pacto Histórico, y coordinadora ponente de la reforma laboral, anunció ayer en Cartagena que en los próximos días se radicará la nueva ponencia de la reforma laboral.

“La ponencia mayoritaria de esta iniciativa está por radicarse, ponencia que sigue en construcción. El trámite empezó en marzo de este año. Se cayó por trámite, nunca se le dio debate, pero le estamos dando continuidad. Este segundo proyecto solo está a la espera de su radicación”, dijo la congresista.

La lentitud de esta reforma la atribuye a la reforma a la salud y segundo porque los congresistas debieron hacer campaña para las elecciones regionales y eso relentizó mucho los procesos en el Congreso de la República.

Novedades

Anticipó que la nueva ponencia tiene un artículo sobre teletrabajo, sobre trabajo transnacional, que responde a las necesidades de la economía del país y de la economía mundial. También tiene otros temas que incluye contrato artístico, contratos para periodistas y comunicadores, incluye a los trabajadores de los puertos.

“En esta ponencia encontramos muchos más avances. Nosotros nos basamos en la ponencia pasada, pero en esta tenemos muchos más consensos sobre otros temas, por ejemplo, progresividad de aplicación de ciertas medidas como los recargos nocturnos, que no empezarán a las 6:00 p.m., sino que por consenso y desde el semestre pasado, en esta ponencia se mantendrá desde las 7:00 p.m. Sobre el pago de dominicales y festivos hizo la siguiente salvedad: eso no significa que el día de descanso tenga que ser el domingo. Lo que estamos diciendo en la ponencia es que el día de descanso debe ser uno a la semana y se acuerda con el empleador de acuerdo con la necesidad, pero se garantiza un día de descanso, pero si usted trabaja en ese día de descanso o en un festivo tiene derecho no a un 75% del pago como hoy está, sino al 100%. Todas estas medidas van a ser progresivas, desde la sanción de la ley hasta el 2026, para que los empleadores se puedan preparar”, explicó.

Sobre la licencia de paternidad se quedó que esta sea de 12 semanas, ya no igual a la de las mujeres, que es de 18 semanas, con progresividad hasta el 2026.