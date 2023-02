Reforma a la salud: “No nos podemos equivocar”, dice la Andi

El presidente ejecutivo de la Andi, Bruce Mac Master, cuestionó ayer desde Cartagena algunos apartes de la reforma a la salud, especialmente porque no se le ha dado el debido debate previo al proyecto, y advirtió al Congreso que “esta no puede ser una decisión política, tiene que ser humana”. (Lea aqui: 7 puntos claves de la reforma a la salud del Gobierno Petro).

En entrevista con El Universal, el dirigente precisó que “el escenario no es la calle y la decisión no puede ser política. Hay que sentarnos para no cometer un error que cueste vidas”.