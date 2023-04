¿Le queda tiempo a Dau para ejecutar megaproyectos?

En el comienzo de esta administración, cuando la casa empezaba a organizarse, se aclara que al término del ejercicio fiscal de 2019 no hubo déficit, sino superávit. El Distrito logra en el 2020 organizar sus finanzas y el gran salto viene en el ejercicio fiscal de 2022, que comparado con el presupuesto de 2019, representa una diferencia de 800 mil millones de pesos.

Aunque destaca los logros de recaudo, Leal encuentra “baches” en esa gestión. “En Hacienda no han despegado los programas de empleo y de encadenamiento de los ciclos productivos. En Cartagena, el turismo, la industria y la actividad portuaria están de espaldas a la gente. En esos tres pilares fundamentales del desarrollo de Cartagena no se logra una redistribución de ingresos. No hay resultados aún”, indica.

Igual pasa con la desigualdad, la movilidad, los drenajes pluviales y la seguridad.

Pese a ese crecimiento, Leal asegura que “la administración se rezaga en todo el presupuesto, no lo ejecuta y se trabaja un promedio de 582 mil millones en cuentas bancarias. Si nos vamos con el cumplimiento del Plan de Desarrollo, Dau está bien, él comienza a estar mal cuando analizan aquellos programas determinantes para la ciudad. Se encuentran recursos de 2020 sin ejecutar, lo mismo que en 2021 y 2022. Eso origina que el presupuesto haya saltado de $2,1 billones en 2019 a $2,9 billones entre 2019 y 2022”.

¿Qué pasa? ¿Hay ineficiencia en ejecución o eficiencia en el manejo fiscal y tributario? “A mi juicio - dice Leal- se debe a las dos cosas, porque en materia de recursos tributarios, que son de libre destinación (Reteica, Predial, Delineación Urbana y Sobretasa a la Gasolina), que son los más representativos, se observa un crecimiento en los recaudos. (ver gráfico), pero la administración dejó de ejecutar el presupuesto, pese a hacer una muy buena labor de recaudo”.