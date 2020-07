Reactivación del Centro Histórico, una larga espera

“El Centro Histórico no se va a reactivar por ahora, no hay fecha exacta para eso”.

Esa fue la respuesta de María Claudia Peñas, la Gerente de Ciudad a una propuesta de plan piloto que el Núcleo de Hoteles y Hostales de esa zona de la ciudad le compartiera ayer en una reunión virtual y que busca una reapertura segura y responsable, que incluso tenía como fecha el 1 de agosto.

“Desde la Administración apreciamos que la posición de ellos – el Núcleo- sea de ayudar a abrir de manera segura y cuando estén listos”, pero “la verdad todavía no vemos en el escenario cercano, me refiero en el próximo mes o dos meses, la apertura de hoteles. Eso no se ha conversado y eso está estrechamente ligado a la apertura del aeropuerto. Aunque ya se solicitó el piloto todavía no tenemos fecha, ni sabemos la cantidad de pasajeros que vamos a tener”, precisó la funcionaria.

Agregó que “Cartagena todavía es considerada por el Ministerio de Salud como una ciudad con riesgo moderado y alto de contagio, lo que quiere decir que nosotros no tenemos autorización para abrir ningún sector, sin la autorización previa del Ministerio de Salud. Aunque ya salieron nuevos decretos presidenciales, que aprueban la apertura de nuevos sectores, Cartagena no está allí”.

Al referirse a la reunión virtual de ayer, Peñas explicó que “lo que acordamos con ellos, como sector, es irse preparando con sus protocolos de bioseguridad. Más adelante vamos a tener unas brigadas de vigilancia o revisión del alistamiento de estos establecimiento como parte de esta preparación para cuando ya tengamos vía libre para abrir hoteles. Lo que sí es claro es que el Centro Histórico no se va a reactivar por ahora, no hay fecha exacta para eso. Si bien van avanzando los diseños de un piloto desde lo comercial, falta todo el diseño desde los residentes, de cómo nos vamos mover, los protocolos de seguridad para uso de plazas y espacios públicos. Todavía falta mucho para eso y cuando eso esté listo dependemos de la aprobación de los ministerios de Salud y de Comercio”, reiteró.

Dijo, además, que una primera tarea de ellos- los hoteleros- es identificar quiénes están listos con sus protocolos, como un mecanismo de autorevisión.