Ahora bien, esto no quiere decir que una actividad sea más valiosa que la otra, simplemente debe diferenciarlas para saber cómo proseguir.

Para comenzar, es necesario aclarar que un trabajador independiente no es lo mismo que un empresario. Si su visión es crear empresa, generar empleo y crecer a través del tiempo, necesitará de ciertos aspectos específicos más que si lo que quiere es tener una pequeña venta en su vivienda o comercializar productos por catálogo, por ejemplo. Esto último lo puede emprender aun como empleado, mientras que crear su propio negocio requiere de más dedicación.

Independiente y empresario: no es lo mismo

Los trámites

Una vez confirmado el ambiente favorable para su negocio, debe calcular cuánto es el capital ideal de la sociedad, de acuerdo con De la Vega y, por supuesto, disponer del dinero que requiere o de los socios interesados en invertir.

Si no tiene conocimientos en finanzas, acuda a un especialista para calcular el capital ideal para crear su empresa, determinar el punto de equilibrio y el flujo de caja.

Luego, tiene que “hacer el documento privado de constitución o la Escritura Pública, donde establezca el nombre de la sociedad, su objeto social, los socios y demás cláusula de estos estatutos; seguidamente inscribirlo en la Cámara de Comercio, después solicitar el RUT ante la DIAN, donde diligencie todas las obligaciones que va tener la sociedad; inscribir la sociedad en la Secretaria de Hacienda, para pagar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y por supuesto, abrir la cuenta bancaria”, explica el abogado y contador.

Ahora bien, puede obviar todos estos trámites pero ello significaría operar su negocio bajo la sombra de la informalidad, con todo lo que ello implica: sanciones de la DIAN y de la Alcaldía en caso de ser descubierto y el cierre del negocio.

Evita estos errores

A pesar de cumplir con todo lo anterior, el riesgo de fracaso será constante. De acuerdo con Fadul, la vida de la mayoría de las empresas que se crean en el país y en la ciudad es muy corta : “Un buen número muere en el primer año y otras no alcanzan los 5 años”. Lea también: Reactivación en Cartagena: el balance de un año sin confinamiento.

Entre las principales causas de cierre está la falta del control de los costos y no tener presentes los que derivan de la formalidad; no innovar en los servicios o productos que se ofrecen; personal no competente, entre otros.

Mantener su negocio ‘a flote’, según Fadul, “dependerá de una buena relación entre precio y calidad del producto que se ofrece, de la capacidad que se tenga de anticipar exigencias del mercado o adaptarse a ellas y especialmente del servicio, que sin duda es un factor potente de diferenciación”.

