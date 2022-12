¿Quiere cambiar de operador móvil sin perder su número?

Nicolás Silva Cortés, comisionado de la CRC. // CORTESÍA

Una de esas medidas es la posibilidad de que cualquier persona que tenga una línea de celular se pueda cambiar de operador de una manera muy fácil y dentro de ese proceso y desde el año 2011 establecimos la portabilidad numérica, que es la posibilidad de cambiar de operador sin perder el número”.

Algunos de los resultados positivos tienen que ver con que en estos 10 años se pasó de tramitar una portación en 5 días, a 3 días y hoy a un día.

“En los años 2019 y 2020 hablamos de unas 350 mil portaciones al mes. En el 2021 pasamos a casi 580 mil y en lo transcurrido en 2022, hasta agosto, 650 mil. Los usuarios tienen hoy la posibilidad de cambiarse de una manera muy ágil y fácil, de un día para otro. Basta con notificarlo al nuevo operador al que quiera llevar la línea y al día siguiente tiene el servicio y ello permite que los usuarios puedan acceder a mejores planes, mejores tarifas y capacidades”, destaca Silva.

Otras decisiones

En atención a las inquietudes de los usuarios, la principal queja era el tiempo que se tomaban los operadores para el cambio, otras situaciones donde los usuarios advierten que no se realiza la portación y se argumenta que no están al día, que la línea no está activa y algunas tipologías de fraude. Frente a ello se desarrolla un proyecto regulatorio que va a poder establecer de manera concreta cuáles son las causales que se pueden o no entender por fraude y con eso darle un marco más preciso para que los operadores no se escuden en ese tipo de cosas y las portaciones sean efectivas, dijo Silva.